Comprensivo Bozzaotra : benvenuti all´ OPEN DAY!

Massa Lubrense ( Napoli ) . Open Day all’I.C. “Bozzaotra”: si parte l’11 gennaio. Da questa data e per una settimana “porte aperte” per presentare l´Offerta Formativa dell´Istituzione Scolastica Lubrense.

Nonostante le perduranti difficoltà e restrizioni per l´emergenza sanitaria, anche quest´anno l´ “Education Marketing” offre l´ opportunità di informazione e valutazione al bacino di utenza interessata alle iscrizioni.

La Dirigente, prof.ssa Angelina Aversa, chiarisce: “L’emergenza pandemica ci ha sollecitato a rivedere le consuete modalità, prevedendo una duplice e personalizzata opportunità: infatti i genitori interessati potranno accedere sul sito istituzionale della scuola al link https://www.icbozzaotra.edu.it/open-day-6/- e visionare una pluralità di materiali relativi a didattica , laboratori ed iniziative progettuali di particolare valenza formativa realizzate dalla scuola”.

Anche lo scorso anno infatti, pur tra le innumerevoli difficoltà connesse alla pandemia, la scuola ha ottenuto riconoscimenti significativi a livello locale e regionale per il lavoro messo in campo da alunni e docenti, in particolare sono state premiati la sensibilità e l’impegno mostrati nel settore dell’educazione allo sviluppo sostenibile.

Le famiglie che lo richiederanno potranno inoltre avere un colloquio informativo dedicato con la Dirigente stessa e le collaboratrici del suo staff, previo appuntamento. Per prenotarsi basta inviare una mail all’indirizzo: naic8d8002@istruzione.it.

Per le iscrizioni, aperte fino al 31 gennaio, presso la segreteria didattica, in Via Roma, sarà attivo, come di consueto, il servizio help desk—iscrizioni on line.

Tale servizio intende fornire all’utenza supporto informativo e digitale; nel rispetto delle indicazioni sanitarie in vigore relative al distanziamento sociale e le ulteriori condizioni di sicurezza imposte dai decreti governativi e dalle ordinanze regionali in materiale di COVID-19, occorre fissare un appuntamento chiamando ai numeri 081 3761317/081 3354379 nei seguenti orari:

– di mattina negli orari di apertura della scuola : dalle 07.30 alle 14:15.

– di pomeriggio il mercoledì e il giovedì anche dalle 14:30 alle 16:30.

Malcom X ha scritto “L’istruzione è il passaporto per il futuro, perché il domani appartiene a coloro che si preparano ad affrontarlo oggi”: questa consapevolezza muove da sempre la comunità scolastica dell’I.C. “Bozzaotra”, impegnata con rinnovata energia a dare il proprio contributo alla formazione delle future generazioni e alla crescita culturale e umana della nostra splendida Terra.