Compleanno di don Nicola Mammato

Minori, Costiera amalfitana. La Comunità religiosa di Maiori, e non solo, festeggia il proprio parroco, don Nicola Mammato, per il suo settantaquattresimo compleanno: anni ben portati.

Don Nicola, oltre asd essere il parroco responsabile della collegiata di Santa Maria a mare, è il delegato diocesano per la forania di Minori, Maiori, Tramonti e Cetara ed è diventato, grazie alla sua immensa esperienza, la chioccia di tutti questi giovani preti che , e meno male, conducono le parrocchie rimaste quasi vacanti

Gaspare e la redazione di Positanonews formulano i più gioiosi auguri