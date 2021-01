Commissariato PS Online: “Su noti social network annunci ingannevoli per il Bonus Vacanze”

Il Commissariato di PS Online, con un post sulla sua pagina Facebook, avvisa: «Giungono in queste ore segnalazioni relative alla presenza, su noti social network, di annunci ingannevoli che promettono, falsamente, il pagamento dell’80% del valore del “Bonus Vacanze” in cambio dell’invio del Qr code necessario per usufruire del bonus stesso. Gli ignari utenti che purtroppo cadono in questo tentativo di truffa, oltre a non percepire alcuna somma di denaro, ricevono in breve tempo il messaggio di notifica che il bonus vacanze è stato utilizzato. La Polizia Postale invita a diffidare e non aderire a tali offerte illegali e truffaldine, segnalandole sul sito del Commissariato di PS Online».