COMMENDATORE GAETANO MASTELLONE UN MESSAGGIO SOCIAL APERTO AI SINDACI

Riportiamo un interessante scritto, con un appello ai Sindaci della penisola sorrentina, pubblicato anche su Facebook dal Commendatore Gaetano Mastellone. Un invito a fare sistema con diversi cantieri progettuali, per contrastare la crisi economica in questo tempo di contagi Covid in forte ripresa. In penisola molto sentito il problema emergenza Covid-19 ed è doveroso una analisi attenta circa la situazione di grave pericolo e l’onda dei contagi in crescita sul nostro territorio.

Il commendatore da manager e da buon padre di famiglia ha elaborato un interessante intervento, per stimolare il confronto tra pubblico e privati. Invitare non solo i sindaci ad affrontare in sinergia i problemi del territorio circa il turismo, il commercio e i settori più a cuore all’imprenditoria sorrentina ma anche avere un indirizzo comune in materia sanitaria.

Ricercare soluzioni per muovere e stimolare con interventi mirati e drastici l’economia territoriale.

Un piano straordinario partendo dal turismo.