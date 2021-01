Coco Chanel, la più grande di tutte al FRaC di Baronissi

Salerno – In occasione del 50esimo anniversario dalla sua scomparsa, avvenuta il 10 gennaio del 1971 presso l’Hotel Ritz di Parigi, il Museo-FRaC di Baronissi celebra Coco Chanel. Mademoiselle Gabrielle Bonheur (in arte Coco Chanel) è stata la più grande stilista francese, colei che ha rivoluzionato il concetto di femminilità, icona della moda, figura fondamentale del fashion design del XXI secolo. Alla sua figura rivoluzionaria è ispirato “COCO CHANEL. Line”, l’evento in cartellone il prossimo 29 gennaio alle ore 19:00 sui canali digitali del museo, che apre aanche la rassegna “Dialoghi con l’arte”, a cura dell’associazione “Tutti Suonati”. Si tratta di un format che ha come mission la divulgazione di contenuti relativi al mondo delle arti contemporanee, condotta attraverso il dialogo interattivo e dinamico tra esperti del settore e il pubblico del Museo-FRaC. Il primo appuntamento dedicato a Coco Chanel sarà accompagnato dalle letture di Nicla Antonaccio ed Andrea Avagliano, reduce quest’ultimo dai successi delle serie tv “L’amica geniale 3”, “I bastardi di Pizzofalcone 3”, “Mina Settembre”. Le voci dei due attori faranno da fil rouge agli interventi del prof. Massimo Bignardi e di Clotilde Cicatiello, docente presso il Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM dell’Università degli Studi di Salerno e collaboratrice del Centro interdipartimentale per gli Studi di genere e le Pari Opportunità (OGEPO). A moderare l’evento è stata chiamata Ilaria Cotarella, con la segreteria organizzativa di Domenico D’Auria e Pio Manzo. Communication Project a cura di Barbara Landi e graphic design di Enzo Ricciardi. A fare da preview all’evento, la pubblicazione del videoclip originale “COCO CHANEL. Line” autoprodotto, con la regia di Francesco Domenico D’Auria. Il docufilm, ambientato negli anni Trenta, riprende la stilista intenta a disegnare. “Essere eleganti non vuol dire sbalordire la gente con abiti eccentrici. La semplicità è la nota fondamentale di tutta la vera eleganza. Ci sono stilisti che cambiano moda ogni settimana, io invece ho creato un stile e, come dico sempre, la moda passa ma lo stile resta – sottolinea Coco protagonista del video – Devi essere bellissima a trent’anni, affascinante a quaranta e irresistibile per il resto della tua vita. E sia chiaro, io non faccio moda, io sono la moda”.

a cura di Lugi De Rosa