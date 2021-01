CISL FP OPI ASL Salerno-Regione Campania: il Cav. N. H. don Attilio De Lisa è assicurato nell’anno 2021 per le responsabilità sia RC Colpa Grave ambito Sanitario che RC Patrimoniale colpa grave amministrativa

Prefettura di Salerno – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro Vallo della Lucania Salerno Nocera Inferiore – Ordine dei Medici di Salerno – Comune di Sanza – Il Cav. N. H. don Attilio De Lisa iscritto all’albo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche Salerno con il Presidente Cosimo Cicia rieletto da anni lo fa come prevenzione e protezione per mezzo del Sindacato CISL Funzione Pubblica Salerno con il Segretario Generale FP Salerno Pietro Antonacchio dobe è iscritto da circa 18 anni.

Dal Sottoscritto di riferimento al Vescovo Mons. Antonio De Luca della Diocesi di Teggiano – Policastro attuale dipendente di ruolo C.P.S.Infermiere della Sanità Italiana al Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri con requisiti per mansioni superiori di Coordinatore Management nelle Organizzazioni Sanitarie oltre da prima anche idoneo in Direzione Sanitaria presso l’Ufficio gestione delle Attività ambulatoriali dopo corsi formativi obbligatori aziendali come Referente del Governo delle Agende, delle Liste di Attesa,del Back-Office CUP-Ticket ed ALPI.

Inoltre ricorda che al Sottoscritto in data 8 gennaio è stata iniettata la prima dose del vaccino anti coronavirus covid-19 + è previsto il richiamo il 29 gennaio 2021 (per la Prevenzione e la Salvaguardia della Salute).

Infine la vicinanza alla Parola del Signore Gesù (Via,Vita e Verità e della Madre Chiesa Cattolica Italiana oltre la stima alla Politica Italiana, alla Giustizia e alle Forze Armate.