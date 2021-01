CIRO FERRIGNO E IL SUO GRUPPO PRESENTANO SANT’ALFONSO MARIA DE LIGUORI

DOMENICA 31 GENNAIO 2021 ore 17.15 SANTUARIO DELLA MADONNA DI ROSELLA

“ L’AMORE DI SANT’ALFONSO PER LA MADONNA – LE GLORIE DI MARIA”.

Con ANNABELLA SEVERI (voce) e ALFONSO M. DELLI FRANCI (chitarra)

Letture e musica sono il format che contrassegna gli eventi, assidui e continui del prof Ferrigno, anche in tempo di covid. In chiesa , a Madonna di Rosella, vi sono comunque pochi posti per partecipanti che si prenotano.

La figura del santo è particolarmente congeniale al tipo di presentazione del gruppo, infatti esso è autore sia di scritti che di musica.

Il mio ricordo personale , legato a Sant’Alfonso, è particolarmente affascinante. Dall’Accademia tedesca di Dillingen, attraverso Renate Markoff, l’abate di quel convento redentorista, ordine fondato da Sant’Alfonso, chiede di poter conoscere i luoghi Alfonsiani. Fu così che trascorremmo alcuni giorni in giro per la Campania, da Ciorano a Pagani, da Scala vicino Ravello a Vico Equense.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale facebook di Positanonews