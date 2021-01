Cina: primo decesso dopo 8 mesi e picco contagi

Primo decesso dopo 8 mesi e picco contagi Covid in Cina, mentre esperti Oms arrivano a Wuhan per indagare.

La squadra di esperti internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), che dovrà indagare sull’origine della pandemia di Covid, è arrivata a Wuhan, in Cina, da Singapore. Lo riferiscono i media cinesi. Dopo lo sbarco, il gruppo si è sottoposto al tampone e al test sierologico per il coronavirus e ad attenderli, adesso, è un periodo di quarantena, prima di potere iniziare le indagini sul campo assieme ai loro colleghi cinesi.

Durante l’isolamento, secondo quanto riferito ieri dalla Commissione Nazionale per la Sanità cinese, gli esperti dell’Oms comunicheranno in video-collegamento con i colleghi cinesi. Covid: 138 nuovi contagi in Cina, picco da oltre dieci mesi Nuovo picco di contagi da Covid-19 in Cina, che ha registrato 138 casi, il numero più alto dal 5 marzo scorso, e un nuovo decesso, dopo otto mesi di assenza.

Nell’ultimo bollettino diffuso dalla Commissione Nazionale per la Sanità cinese, compaiono 124 contagi sviluppati localmente, 81 dei quali sono localizzati nella provincia dello Hebei, confinante con Pechino, e altri 43 nell’estremo nord-est dello Heilongjiang, più del doppio dei sedici registrati ieri. Solo quattordici casi di contagio provengono, invece, dall’estero. La Cina ha riportato anche la prima morte per Covid-19 da maggio scorso, portando il totale dei decessi a quota 4.635, dall’inizio dell’epidemia. Oltre ai casi accertati, la Cina ha registrato anche 78 casi di contagio asintomatici, conteggiati a parte rispetto al totale, poco piu’ del doppio dei 38 registrati ieri.