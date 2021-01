Cig , un miraggio all\'orizzonte...

Tiziano Treu, presidente del Cnel, è intervenuto a margine delle dichiarazioni “ottimistiche” del presidente dell’Inps Pasquale Tridico e del premier Giuseppe Conte sul problema della Cassa integrazione. Tiziano Treu commenta l’attività del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro 2020 sostenendo che la situazione del lavoro in Italia è molto critica e potrebbe esplodere da un momento all’altro, nei primi mesi del 2021 va definita un’azione politica mirata ad attenuare l’impatto delle scadenze della Cassa integrazione Covid e di quella in deroga. Intanto le attese per averla si fanno estenuanti, vuoi per gli ormai storici ritardi a erogarla da parte dell’Inps, vuoi per il super lavoro determinato dalla chiusura, per i protocolli anti-Covid, degli sportelli dedicati agli utenti. Ai Caaf sono giunte diverse segnalazioni di ritardi nel versamento della Cig da parte dell’Inps. Molti sono i dipendenti soprattutto di piccole e medie imprese, la fonte è Adoc – Campania, che riferiscono di avere pratiche Cig bloccate dal periodo luglio – agosto, già prima del Covid la procedura per ottenere la Cig era farraginosa ma adesso con il surplus di pratiche è diventata quasi un miraggio.

di Luigi De Rosa