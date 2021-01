“Cielo riflesso”: foto e poesia magiche di Angela Mammato

Costiera amalfitana: condividiamo con voi una splendida poesia di Angela Mammato di Praiano, che proprio attraverso Positanonews ha cominciato a ripubblicare i suoi testi. Nostra collaboratrice, classe 1964, Angela Mammato è in grado ogni giorno di regalare emozioni vere con i suoi versi e la musicalità delle sue parole.

Non solo poesia ma anche scatti inediti, suggestivi, che riesce a immortalare in giro per la Costiera, principalmente a Praiano e Positano. Nel 2009 Angela ha anche svelato la sua raccolta di poesie dal titolo: “I voli di Angela“. I voli della fantasia e dei pensieri che quotidianamente ci trasmette. Cliccando qui è possibile comprare il libro.

La ringraziamo infinitamente per il suo contributo prezioso!

Chiudo gli occhi

E viaggio….

In un cielo caduto

Nell’acqua

Specchiarmi non posso

Oppure si !

Vedo solo la mia ombra ,

creata dentro me

Sublime fantasia !

Che gioca con la mente

Sognando l’amore

In un …

Cielo riflesso

in uno stagno

roccioso sul mare!

D’un Dipinto nuvoloso

D’una coppia d’amanti

Scappati dal mondo!