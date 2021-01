Traffico in Penisola sorrentina. Da ieri mattina, per un cantiere verso Sant’Agnello è cambiato il piano traffico sul Corso Italia a Sorrento. Lavori che condizioneranno per alcune settimane la mobilità in tutta la Penisola Sorrentina e che hanno già mostrato i primi effetti. Come si vede nella diretta di Positanonews, ieri sera la viabilità a Sorrento era totalmente bloccata. E ne avremo ancora per molto!!!

Fino al prossimo 26 marzo questo tratto dell’arteria sarà chiuso alla circolazione per l’intero arco della giornata. Come abbiamo già sottolineato, l’ordinanza del colonnello Rosa Russo impone il divieto di transito veicolare ed anche pedonale tra il vico I Rota ed il vico II Rota. All’incrocio di Marano sarà sospeso l’obbligo di svoltare a destra per chi proviene da via degli Aranci. In pratica ciò significa che auto, scooter e mezzi pesanti fino a 3,5 tonnellate (per quelli oltre c’è il divieto) in uscita da Sorrento potranno percorrere il viale Nizza e proseguire lungo via Rota verso Sant’Agnello.