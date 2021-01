CHIESA PADRI SACRAMENTINI PIANO- SETTIMANA PREGHIERA UNITÁ CRISTIANI

Piano di Sorrento ( Napoli ) Con la celebrazione eucaristica di oggi domenica 17 gennaio presieduta dall’ arcivescovo Franco Alfano, è iniziata, presso la chiesa dei P. Sacramentini in Piano di Sorrento, la settima di preghiera per l’unitá dei Cristiani. Tra il 18 e il 25 gennaio di quest’ anno sono stati scelti quali luoghi privilegiati di preghiera, della ns. diocesi, la Chiesa dei Padri Sacramentini in p.zza Cota a Piano di Sorrento, oltre alle Monache Benedettine di Sant’Agata e le Monache Adoratrici di Castellammare.

Lo schema di preghiera proposto dai P. Sacramentini offrirá la messa del mattino (ore 9:00) e due momenti forti di catechesi sul tema “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (Gv 15, 1-17), momenti offerti il 18 ed il 24, entrambe alle ore 17:00 sempre dai Sacramentini.