Chiara Ferragni ricorda la Costiera amalfitana con un post

Chiara Ferragni ricorda la sua vacanza in Costiera amalfitana con degli scatti pubblicati su Instagram. “Un altro posto in cui amo viaggiare: Costiera amalfitana. Queste foto sono state scattate durante un viaggio d’affari a giugno 2017, e abbiamo soggiornato presso nel bellissimo Santa Caterina Hotel”, ha scritto l’influencer mamma di Leone sotto il post.

In quell’occasione, Chiara Ferragni fu chiamata per fare da testimonial per Tod’s e quindi la Costiera è stata scelta come location per le riprese dello spot. Chiara Ferragni è una delle Fashion Blogger e delle Influencer più seguite al mondo, soprattutto fuori dall’Italia. The Blonde Salad oggi non è solo un semplice blog sulla moda, ma è anche un punto di riferimento nel settore fashion: un mix di stile e ispirazione, che ha portato la blogger da un lato a collaborare con le più note e prestigiose luxury & fashion brand, dall’altro ad affermarsi come opinion maker e modella sulle riviste internazionali. La fashion community l’ha definita una delle figure più influenti dell’intero panorama della moda.

Nata come fashion blogger, la Ferragni è diventata dapprima influencer, poi imprenditrice di successo. È anche stilista: ha creato e firmato diverse collezioni di moda. Il patrimonio di Chiara Ferragni si aggira intorno ai 10 milioni di euro; oggi la sua azienda conta 25 dipendenti e gestisce un e-commerce tutto suo. Ah! Non dimentichiamo che Chiara Ferragni è del 1987…