Chi era Giorgia Martone , la signora dei profumi.

Giorgia con la sorella Ambra Martone, legate dalla passione di famiglia – il mondo olfattivo di ICR – crescono con la comune determinazione a continuare un lavoro portato avanti per generazioni. Studiano alla Bocconi, fanno esperienze in America e si affrancano dalla famiglia, imbarcandosi in progetti ambiziosi sempre legati al mondo della profumeria. Giorgia subito dopo la laurea fa esperienza negli USA con un apprendistato in “Materie Prime, Storia del profumo e fragranze” presso la multinazionale Symrise e nel 2005 torna in Italia per raggiungere il padre, Roberto Martone, presidente di ICR. Ambra va a New York fino al 2008 dove svolge il ruolo di assistente sviluppo fragranze presso Firmenich. Poi arriva Procter&Gamble e una posizione prestigiosa come Brand Marketing Manager. Tutta esperienza. Da anni nell’azienda di famiglia (ICR), portano avanti con passione le funzioni di Marketing & Communication Director e Direttrice Creativa – Giorgia – e di consulente per la produzione fragranze – Ambra – ricercando costantemente opportunità di partnership e licenze a livello globale in prima di persona. Dal 2013, anno di apertura dell’Hotel Magna Pars Suites Milano, primo “Hotel à parfum” del mondo, Giorgia ne segue personalmente marketing e comunicazione curandone l’immagine a livello internazionale mentre Ambra apporta la sua consulenza nel marketing strategico.

Una donna solare e molto comunicativa come potete vedere da questa intervista.