Chi è Pierpaolo Spollon: tutto sul giovane attore italiano

Il Convento degli Angeli riapre i battenti con la stagione numero sei di Che Dio ci aiuti. Da ieri sera, 7 gennaio 2021, vanno in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21.20 i nuovi episodi della serie con Suor Angela (Elena Sofia Ricci) e Suor Costanza (Valeria Fabrizi). Tra le news entry di questa stagione anche l’attore Pierpaolo Spollon, in quale interpreta Emiliano. Questo ragazzo farà perdere la testa a Monica, un grande ritorno in Che Dio ci aiuti 6, interpretata dalla simpaticissima Diana Del Bufalo. Che cosa sappiamo sulla vita privata e pubblica di Spollon? Quanti anni ha? È sposato? Ha figli? Com’è iniziata la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità.

Pierpaolo Spollon e la sua vita privata

Pierpaolo Spollon è nato a Padova il 10 febbraio 1989 ed è un giovane attore italiano. Ha quasi 32 anni, è alto 180 cm e il suo peso al momento non è disponibile. È del segno zodiacale dell’Acquario. Pierpaolo è figlio unico. Suo padre è un commissario, mentre sua madre lavora nell’esercito. Da adolescente, avrebbe voluto iscriversi al liceo artistico, ma sua madre lo ha indirizzato verso lo scientifico. Ad un certo punto Spollon ha trovato la sua strada nella recitazione. Per seguire il suo sogno di diventare attore, Pierpaolo si è trasferito a Roma, dove ha studiato con Gisella Burinato e Beatrice Bracco; entrando poi a far parte del Centro Sperimentale. Pierpaolo Spollon è molto riservato sulla sua vita privata, pertanto non si sa se attualmente sia single oppure impegnato. I suoi sport preferiti sono l’equitazione e le arti marziali. La sua squadra del cuore è l’Inter. Infine, Pierpaolo Spollon ha un profilo Instagram (@pierpaolospollon), attraverso il quale comunica con i suoi oltre 146 mila followers.

La sua carriera d’attore

Pierpaolo Spollon ha debuttato nel mondo della televisione con la fiction “La porta rossa” su Rai Due. Il ruolo, però, che lo ha fatto conoscere al grande pubblico è stato quello ne “L’Allieva”, serie televisiva di successo in onda su Rai 1, con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Poi Pierpaolo ha preso parte anche alla serie televisiva del primo canale Rai “Doc-Nelle tue mani”, con Luca Argentero e a Giovanni Scifoni. Da questa sera, 7 Gennaio 2021, entrerà nelle case degli italiani con la sesta stagione della fiction Rai “Che Dio ci aiuti”