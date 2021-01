Chi è Marta Cartabia, la donna proposta come presidente del Consiglio? Marta Maria Carla Cartabia nata a San Giorgio su Legnano il 14 maggio del 1963,è una costituzionalista, giurista e accademica italiana, dal 2019 al 2020 presidente della Corte costituzionale. Si tratta della prima donna ad occupare tale carica.

Marta Cartabia si è laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano nel 1987, discutendo la tesi «Esiste un diritto costituzionale europeo?» e nel 1993 ha conseguito il dottorato di ricerca in legge presso l’Istituto universitario europeo di Fiesole.

Specializzatasi all’Università di Aix-Marseille sui temi della giustizia costituzionale comparata, ha svolto periodicamente attività di ricerca all’estero, in particolare negli Stati Uniti d’America. Subito dopo la laurea è stata research fellow all’University of Michigan Law School di Ann Arbor, sotto la direzione dei professori J. H. H. Weiler e T. Sandalow.

Dal 1993 al 1999 è stata ricercatrice di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano e fra il 1993 e il 1995 ha svolto funzioni di assistente di studio presso la Corte costituzionale; successivamente è stata professoressa associata (1999 – 2000) e ordinaria (2000 – 2004) di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Verona. Ha insegnato in numerosi atenei all’estero, tra cui Tours, Tolone, San Sebastián, Eichstätt.

Dal 2004 al 2011, è stata professoressa ordinaria di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dove è anche stata titolare del corso Jean Monnet in Diritto costituzionale europeo (2005 – 2008).

Dal 14 settembre 2020, cessato l’incarico alla Corte Costituzionale, è professoressa ordinaria di Diritto Costituzionale e di Giustizia Costituzionale presso l’Università “Bocconi” di Milano.

È membro dell’Associazione italiana dei costituzionalisti e dell’Inaugural Society’s Council di ICON•S – The International Society of Public Law di cui è co-presidente eletta a partire da luglio 2021. Nel 2018, è tra i fondatori dell’Italian Chapter di ICON•S di cui è co-presidente.

Dal settembre 2020, fa parte del Senato dell’associazione internazionale di diritto European Law Institute.

Il 9 dicembre 2020 le è stato conferito il dottorato honoris causa in Law dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa dove ha tenuto una lectio magistralis dal titolo «Per l’alto mare aperto. L’università al tempo della grande incertezza».

Cartabia è fra i più giovani presidenti della storia; era già stata fra i più giovani giudici mai nominati alla Corte, e la terza donna dopo Fernanda Contri e Maria Rita Saulle. Siede alla Consulta dal 2 settembre 2011, nominata dall’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Per questo è stata in carica solo fino al 2 settembre 2020, quando è scaduto il suo mandato come giudice costituzionale: sono nove anni, non rinnovabili.

Il presidente è eletto a maggioranza fra i 15 giudici della Corte con scrutinio segreto. Marta Cartabia ha avuto 14 voti a favore e una astensione: la sua.