Minori, Costiera amalfitana . Chi è Giuseppe Ruocco il dirigente di Minori interrogato per il piano pandemico non aggiornato dal 2006 Giuseppe Ruocco ha lavorato presso il ministero della Salute italiano dal 1984, dove ha ricoperto diverse cariche. Attualmente, è segretario generale – capo dei servizi medici presso il ministero della Salute italiano. Precedentemente, è stato direttore generale per le relazioni europee e internazionali e per l’igiene alimentare, la sicurezza alimentare e la nutrizione (fino a ottobre 2017) e, all’interno della DG Farmaci e dispositivi medici, è stato capo dell’ufficio (fino al 2008) e poi direttore generale (fino al 2010) e ha quindi ricoperto la carica di direttore generale per le relazioni europee e internazionali (2010-12) e per la prevenzione (2012-14). Nel 2013 e nel 2014 ha anche svolto la funzione di funzionario medico capo italiano. Nel 2015 è stato responsabile del coordinamento degli aspetti tecnici delle iniziative del ministero della Salute presso l’EXPO 2015 “Nutrire il pianeta, energia per la vita”.

Giuseppe Ruocco è laureato in medicina ed ha conseguito una specializzazione in medicina interna. Ha svolto ricerche nel campo dell’immunologia dell’epatite virale. Docente in numerosi corsi, è autore di diversi articoli pubblicati in riviste nazionali e internazionali.