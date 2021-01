Chi è Alexei Navalny famoso oppositore di Vladimir Putin

Il 2019 ed il 2020 mettono a dura prova la salute di Alexei Navalny. Nel luglio del 2019 viene condannato a 30 giorni di carcere per aver organizzato una manifestazione non autorizzata per protestare contro l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione alle elezioni. Navalny si sente male e viene ricoverato per un rigonfiamento del volto, un’infezione all’occhio destro ed un’eruzione cutanea. Una dottoressa che lo aveva avuto in cura in passato ed il suo legale parlano di un tentativo di avvelenamento mentre altre fonti descrivono l’episodio come una semplice orticaria. Mentre si trova in ospedale un suo collaboratore, con cui ha condiviso la cella, accusa gli stessi sintomi.Nell’agosto del 2020 Navalny accusa un grave malore a bordo di un volo che lo stava riportando a Mosca da Tomsk, in Siberia. L’aereo è costretto a compiere un atterraggio di emergenza e Navalny viene immediatamente ricoverato in ospedale. La moglie ed i sostenitori chiedono il suo immediato trasferimento in Germania affinché possa ricevere cure mediche migliori. Dopo due giorni viene trasferito presso l’ospedale Charité di Berlino dove, per lungo tempo, versa in condizioni serie nella terapia intensiva. Il governo tedesco renderà poi noto che Navalny è stato avvelenato con un agente chimico denominato Novichok.Le sue condizioni migliorano progressivamente e viene fatto uscire dal coma indotto a cui era stato sottoposto. L’episodio provoca un forte raffreddamento nelle relazioni diplomatiche tra Germania e Russia le cui conseguenze sono ancora da determinare. Il 15 settembre Navalny, tramite un post pubblicato su Instagram che ha ricevuto in poche ore oltre un milione di apprezzamenti, è tornato a rivolgersi ai suoi seguaci affermando di voler tornare in Russia e di voler continuare la sua battaglia contro la corruzione ed in sostegno dei candidati dell’opposizione.

Leggi anche Russia, manifestazioni in piazza per liberare Aleksej Navalnyi