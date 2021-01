Che Dio Ci aiuti. Record di ascolti ,le anticipazioni

Suor Angela, ex carcerata che ha cambiato completamente vita, dimora nel Convento degli Angeli di Modena, che rischia di chiudere per mancanza di vocazioni. Decide allora di trasformare il convento in un convitto universitario, con tanto di bar. Questa nuova situazione porta nuova linfa al convento, che diventa il punto d’incontro della più varia umanità. Suor Angela si ritrova in pratica a far da madre a tre giovani ragazze, Giulia, Margherita e Azzurra, dai caratteri (e dai problemi) completamente opposti. A questo si aggiunge il fatto che Suor Angela sfrutta il suo passato “criminale” per mettere sempre il naso nelle indagini dell’ispettore Marco Ferrari, il quale in passato ha avuto una storia con Giulia, ed è anche inconsapevolmente legato alla vecchia vita di Suor Angela

Trama Episodio: Amore o dipendenza?

Suor Angela cerca di aiutare un uomo che, come lei, ha un vuoto di memoria. Intanto, Nico vorrebbe tornare con Ginevra e fa di tutto per riconquistarla, mentre la ragazza cerca di dimostrargli di essere una donna matura e indipendente. Monica le prova tutte per riprendersi dal crollo psicologico in cui è precipitata, ma i suoi tentativi non sembrano avere grande successo. Giovedì 14 gennaio, Rai1 trasmetterà la terza puntata di Che Dio ci aiuti 6. La serie televisiva con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Diana Del Bufalo, Gianmarco Saurino, Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon è stata accolta da ascolti decisamente vincenti. Le anticipazioni della prossima puntata, relative al quinto e al sesto episodio, svelano che non mancheranno numerosi colpi di scena. Ginevra sarà sempre più confusa circa i suoi sentimenti. Monica sentirà di essere malata. Inoltre, un neonato sconvolgerà la vita in convento. L’appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.

Anticipazioni terza puntata del 14 gennaio

Le anticipazioni della terza puntata di Che Dio ci aiuti 6, in onda giovedì 14 gennaio. Episodio 5: i dubbi di suor Angela si sono ormai dissipati. La religiosa è certa di condividere un passato con Erasmo. Vorrebbe parlarne con lui, ma non sa come fare. Ginevra è molto confusa. Non sa più cosa prova per Nico. Le ragazze tenteranno di aiutarla a fare chiarezza. Monica, intanto, sente di essere malata. Nico rischia di sottovalutare i suoi sintomi. Episodio 6: c’è subbuglio in convento. Un neonato, infatti, viene abbandonato proprio presso le suore. La storia di questo bambino sembra colpire molto Erasmo che insieme a suor Angela, tenta di rintracciare la madre. Nico intende aiutare Monica in questo momento difficile in cui attende una diagnosi. Azzurra tenta di non pensare a una ricorrenza che le provoca grande dolore.

Il cast di Che Dio ci aiuti 6

Elena Sofia Ricci interpreta Suor Angela; Valeria Fabrizi interpreta Suor Costanza; Francesca Chillemi interpreta Azzurra Leonardi; Gianmarco Saurino interpreta Nicodemo Santopaolo; Diana Del Bufalo interpreta Monica Giulietti; Simonetta Columbu interpreta Ginevra Alberti; Pierpaolo Spollon interpreta Emiliano Stiffi; Erasmo Genzini interpreta Erasmo Ferri; Luigi Diberti interpreta Primo Rapetti; Irene Ferri interpreta Elisa Rapetti; Isabella Mottinelli interpreta Carolina; Christian Monaldi interpreta Edoardo; Olimpia Noviello interpreta Penelope; Damiano Cuccuru interpreta Mattia. Inoltre, tra gli ospiti speciali della serie, anche Stefano De Martino.