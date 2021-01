Cetara, finanziati i lavori per la nuova videosorveglianza

Il Sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, ha pubblicato un avviso sulla pagina istituzionale del Comune, rendendo noto ai suoi cittadini che sono stati finanziati i lavori per la nuova videosorveglianza del piccolo paesino della Costiera Amalfitana.

Cetara è presente nella graduatoria finale dei comuni italiani che avranno accesso al finanziamento del Ministero dell’Interno per il rafforzamento tecnologico dei sistemi di videosorveglianza, per l’importo complessivo di 200.415,94 €.

Il bando che scadeva lo scorso 15 ottobre e metteva a disposizione dei comuni, per l’anno 2020, una spesa autorizzata pari a 17 milioni di euro, vede il nostro paese come uno dei pochi in Provincia di Salerno ad avere accesso al finanziamento.

La cifra stanziata sarà impiegata per il miglioramento dell’impianto di videosorveglianza, già per buona parte funzionante in paese. Il nuovo impianto di videosorveglianza, che sarà costituito da tecnologie di ultima generazione, rappresenta un intervento fondamentale per il nostro paese poiché con questo sistema possiamo controllare l’intero ambito comunale da un punto di vista idrogeologico, di traffico e in generale di qualsiasi aspetto legato al territorio, tra cui i problemi di sicurezza e di ordine pubblico.

Infatti i sistemi di videosorveglianza, previsti nell’ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci, sono tra gli strumenti privilegiati per la prevenzione e il contrasto anche dei fenomeni di criminalità diffusa.