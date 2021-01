Cetara contagi zero, ancora altri 4 tamponi per il Covid. Un primato che fa riflettere

Cetara ( Salerno) Ancora contagi zero nella cittadina della Costiera amalfitana. Una buona notizia che deve far riflettere tutti , mentre nel resto della Costa d’ Amalfi il Coronaviru Covid-19 sta dilagando, in particolare a Maiori e Ravello, a Cetara non ci sono nuovi contagi. Sono stati fatti quelli scolastici all’USCA di Maiori e altri quattro l’altro ieri, altri saranno disposti domani. C’è da dire che in percentuale Cetara è il comune che ha fatto più tamponi e quindi ha bloccato più catene di contagi, sarà questo un motivo? Certo il suo è un primato che fa, anzi deve, far riflettere.