Cetara, approvazione del progetto “Ragazzi in gamba A.S. 2019/2020”

Cetara. La Giunta Comunale, riunitasi il 21 gennaio 2021, ha approvato il progetto “Ragazzi in gamba A.S. 2019/2020” (CLICCA QUI per leggere la delibera).

L’Amministrazione comunale ha premesso di aver sempre adottato una serie di iniziative tese ad incentivare e stimolare l’impegno scolastico da parte degli studenti residenti nel Comune di Cetara ed ha ritenuto di confermare l’istituzione di premi/borsa di studio, anche per l’anno scolastico e accademico 2019/2020, riconoscendoli come segue: – per gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media) con il massimo dei voti (10/10); – per gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) con il massimo dei voti (100/100); – per gli studenti che hanno conseguito il diploma di laurea nell’anno accademico 2019/2020.

Il premio per gli studenti meritevoli, residenti in Cetara, consisterà in una pergamena e nell’erogazione di una somma di denaro, che sarà quantificata con successiva delibera di Giunta Comunale. Le domande per il riconoscimento del premio dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del Comune di Cetara entro il 26.02.2021. Per eventuali richieste che dovessero pervenire successivamente alla data del 26.02.2021 si provvederà alla consegna di pergamena e medaglia, rinviando al bilancio dell’anno successivo la previsione della maggiore spesa per l’elargizione della somma pari al contributo che sarà stabilito.

Relativamente ai laureati viene stabilito che ai giovani che hanno conseguito il diploma di laurea specialistica e che, negli anni passati, hanno già ottenuto il premio per il conseguimento della laurea triennale, sarà erogata una somma di denaro pari all’integrazione fino al massimo che sarà successivamente stabilito. Ai giovani che hanno conseguito un ulteriore diploma di laurea e che, negli anni passati hanno già ottenuto il premio per il conseguimento della prima laurea, sarà pubblicamente riconosciuto il merito per la meta raggiunta, con la consegna di una pergamena.