Cetara, 16enne vittima di un incidente stradale: l’appello disperato a “Chi l’ha visto?”

Appello disperato sulla pagina Facebook di “Chi l’ha visto?”. Monica Ferraro , la madre di Vittorio Senatore , 16enne morto tragicamente nella notte tra il 14 e il 15 settembre 2019, non si arrende e fa appello a chiunque abbia visto qualcosa e possa fornire dettagli sulla drammatica notte in cui perse la vita il figlio. L’appello è stato rilanciato anche dal cantautore napoletano Nino D’Angelo . Il ragazzo di Cetara era a bordo del suo scooter quando, per motivi ancora da chiarire, rimase vittima di un terribile incidente lungo la strada statale 163, nel tratto che unisce Salerno a Vietri sul Mare.

Inutile l’intervento chirurgico al quale il ragazzo è stato sottoposto dopo il ricovero ospedaliero. Il decesso è stato ritenuto compatibile con l’ipotesi di schiacciamento ad opera di un altro mezzo. L’esame esterno – non è stata effettuata l’autopsia – legava la morte ad un trauma, con impatto col marciapiede e asfalto. Ci sono ancora tante, troppe domande su quello che è realmente accaduto che necessitano di una risposta. Nel corso delle indagini una donna avrebbe raccontato della presenza di diversi giovani nella zona dell’incidente, ma nessuno di questi si è fatto vivo per raccontare quello che ha visto. E l’amico di Vittorio, a bordo dello scooter con lui, ha ripetutamente raccontato di non ricordare niente sull’accaduto.

Nonostante il grande dolore, Monica Ferraro, la madre, e Domenico Senatore , il padre, di Vittorio non si sono mai fermati. La donna ha lanciato un toccante appello sulla pagina della trasmissione di Rai 3 ‘Chi l’ha visto?’, nel quale ha chiesto aiuto a chiunque potesse fornire qualsiasi dettaglio sulla notte più buia della sua vita. «Di quella notte non sappiamo nulla – dice la mamma – . Abbiamo bisogno di sapere come è morto nostro figlio, mi appello alle persone passate quella sera sulla strada dell’incidente che potrebbero aver visto qualcosa e possano aiutarci a sgrovigliare questo fitto mistero». Con queste parole la signora Ferraro ha chiesto il sostegno di chi può avere notizie per fare luce sulle cause della morte di Vittorio.

La mamma che non si arrende per la scomparsa del figlio un anno e mezzo fa, ha fatto accenno anche ad un uomo, dall’accento romano, che ha assistito il ragazzo negli istanti successivi all’incidente: «Faccio un appello specifico a una persona che ha aiutato mio figlio quella sera. Si tratta di una persona che ha un accento romano e che si è prodigato tanto per mio figlio». Il dolore che stanno vivendo i familiari di Vittorio merita risposte. Solo restituendo la verità potranno trovare pace. «Io non mi fermo conclude la Ferraro – Gli occhi di questa madre hanno visto quello che nessun’altra dovrebbe vedere».

Fonte La Città di Salerno