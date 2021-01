Cavese Calcio, il presidente Santoriello: “contro il Palermo dobbiamo dare di più”

C’è grande fermento in casa Cavese, in vista delle prossime ufficializzazioni di mercato. “In questo momento stiamo lavorando per rinforzare la rosa e per renderla più competitiva – ha dichiarato il presidente Santoriello – ci sarà bisogno dell’apporto di tutti. Al momento quindi non pensiamo alle cessioni, come si è letto in questi giorni su alcuni organi di stampa, ma ad offrire a mister Campilongo quante più scelte possibili per raggiungere quanto prima la salvezza. Sabato c’è il Palermo e siamo tutti chiamati a dare di più”.