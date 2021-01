Cava-Vietri, SP 75 Avvocatella: mercoledì inizieranno i lavori

Cava de’ Tirreni-Vietri sul Mare. Passi avanti per la riapertura della provinciale 75 tra le località di Dragonea di Vietri sul Mare e Avvocatella di Cava de’ Tirreni. “Firmato il contratto con l’impresa che eseguirà i lavori di messa in sicurezza della SP75 Avvocatella. Mercoledì inizio dei lavori”, leggiamo sul profilo di Angela Infante, vicesindaco di Vietri. La strada è chiusa ai cittadini da 4 mesi circa a seguito di una frana provocata da un incendio. Come ha dichiarato Infante, al via i lavori già il prossimo mercoledì 3 febbraio 2021.