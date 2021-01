Cava de’ Tirreni-Vietri: incontro per riaprire l’Avvocatella. Ferrari del Pd: “Disagio troppo grande per cittadini”

Cava de’ Tirreni-Vietri sul Mare. Dopo le lamentele e la protesta portata avanti dal Circolo PD di Vietri sul Mare, i sindaci Vincenzo Servalli e Giovanni De Simone si sono incontrati con i tecnici della Provincia di Salerno per capire quando potrà riaprire l’Avvocatella. Insieme si sta cercando di trovare una soluzione per rendere di nuovo transitabile la strada.

“Dopo l’interdizione della viabilità all’altezza del Santuario dell’Avvocatella del 9 settembre 2020, dovuta a un fenomeno franoso che aveva fatto seguito a un incendio, i cittadini restano ancora bloccati tra Cava e Dragonea subendo gravi disagi. A seguito delle reiterate sollecitazioni e pressioni, anche presso esponenti politici locali, da parte del Sindaco Giovanni de Simone e del Circolo PD di Vietri sul Mare, l’Amministrazione Provinciale ultimamente ha invitato il Comune di Cava ad intervenire, tramite apposita ordinanza, a carico dei proprietari dei terreni privati situati lungo la carreggiata per le attività di verifica e messa in sicurezza del versante in questione. Tale richiesta è stata rivolta direttamente al sindaco Vincenzo Servalli nella qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile e di Governo del Territorio”. Così si è espresso in una nota il segretario cittadino del Pd, Gerardo Ferrari: “Finora però non è stato fatto nulla! Questa la cronaca in sintesi e la considerazione amara di uno stallo di una situazione divenuta intollerabile, frutto di ingiustificati conflitti di competenza e di un vero e proprio scaricabarile tra gli Enti interessati che denota scarsa volontà di porre fine alla vicenda ed insensibilità alla risoluzione del problema”.

“Il Circolo PD di Vietri Sul Mare, pertanto, rivolge calorosa istanza agli Enti interessati, Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Cava, Comune di Vietri Sul Mare di fare ogni sforzo per trovare insieme la soluzione del problema e alleviare così i disagi che da mesi subiscono i cittadini, assicurando un continuo e costante interessamento, fino alla definizione della vicenda. La buona politica non può abdicare”, concludono dal Pd di Vietri sul Mare-