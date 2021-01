Cava de’ Tirreni, sessanta nuove alberature donate dal Rotary Club: parte “Urban Green”.

Sessanta nuove alberature sono state donate dal Rotary Club di Cava de’ Tirreni, all’Amministrazione Servalli e saranno piantumate nei prossimi mesi sul territorio comunale. L’iniziativa dei rotariani cavesi si inserisce nell’ambito del progetto inter-distrettuale “Urban Green” che si pone l’obbiettivo della sostenibilità ambientale e della promozione dell’importanza del verde urbano quale vera e propria infrastruttura di salute pubblica in grado di migliorare il benessere fisico e mentale dei cittadini.

Di concerto con l’Amministrazione comunale, in particolare con il Sindaco Vincenzo Servalli e l’Assessore all’Ambiente, Nunzio Senatore, le nuove alberature saranno piantumate in viale Crispi, corso Principe Amedeo, Viale Garibaldi, Viale Riccardo Romano e alla località Rotolo.

“È una bellissima e utilissima iniziativa – afferma il vice sindaco con delega all’Ambiente Nunzio Senatore – e ringrazio moltissimo a nome di tutta l’Amministrazione comunale il Rotary Club, sempre in prima linea con iniziative di grande e concreto valore sociale e che con questo progetto ci consente di mettere a dimora nuovi platani al posto di quelli abbattuti”.

“Con il progetto Urban Green – afferma il Presidente del Rotary Club di Cava de’ Tirreni Pasquale Montuoro – ci poniamo l’obiettivo di promuovere lo sviluppo del verde urbano non solo come elemento di abbellimento della città ma anche, e soprattutto, come elemento necessario alla salute dei cittadini in quanto, come sappiamo, regalano della preziosa aria pulita che è qualcosa di cui abbiamo estremamente bisogno visti i picchi di inquinamento raggiunto negli ultimi anni nei centri urbani. Ringrazio l’Amministrazione nella persona del sindaco Servalli e dell’assessore Nunzio Senatore per la sensibilità dimostrata aderendo al progetto che andrà a svilupparsi nei prossimi mesi”.