Cava de’ Tirreni: scomparsa una minorenne. Indagini in corso

Cava de’ Tirreni, scomparsa una minorenne: l’appello sui social per ritrovarla. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine.

Momenti di forte tensione a Cava de’ Tirreni, dove è scomparsa da alcuni giorni una minorenne. La ragazza ha fatto perdere le sue tracce. Tutta la comunità con il fiato sospeso per lei. A riportare la notizia è Salerno Today. Al momento non si conoscono le motivazioni che hanno portato la ragazza ad allontanarsi di casa. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine. L’allarme, in un primo momento, era partito dai cittadini sui social network. L’intera città è in apprensione per lei.