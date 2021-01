Cava de’ Tirreni. Rumori molesti, laboratorio chiuso: su disposizione del sindaco l’attività di corso Mazzini dovrà insonorizzare i locali.

Stando all’ordinanza sindacale è stata disposta ora la cessazione, con effetto immediato, delle attività notturne finché non saranno effettuati i dovuti interventi per attenuare il rumore dei macchinari, limitando il suono fastidioso. Inoltre, i titolari, dovranno trasmettere entro un mese, all’ufficio ambiente del Comune, una perizia fonometrica, a firma di un tecnico abilitato, che attesti il rispetto dei limiti previsti dalle leggi in materia di inquinamento acustico e far pervenire all’Agenzia regionale per la protezione ambientale un piano di bonifica, adottato per ricondurre lo svolgimento dell’attività nei criteri delle normative vigenti. Fino ad allora i macchinari restano fermi.

Fonte La Città di Salerno