Cava de’ Tirreni, Pietrasanta: recupero e passeggiata storica

Sarà recuperata la storica passeggiata alla Pietrasanta. La strada percorsa da Papa Urbano II il 4 settembre del 1092, oggi via Bonazzi, che porta alla millenaria chiesetta che custodisce il masso dove il Papa si sedette prima di arrivare all’abbazia benedettina. Diventerà un’area riservata, interdetta alle auto (tranne che per i residenti) e luogo dove sarà possibile organizzare iniziative legate allo jogging, walking, ma anche allo street food o semplicemente per una bella passeggiata con splendida vista sull’intera vallata cavese con scorcio sul mare.

“Questa mattina – afferma l’Assessore alla manutenzione, lavori pubblici ed ambiente, Nunzio Senatore – la Metellia, come fa periodicamente, ha provveduto allo spazzamento, nei prossimi giorni, appena il tempo lo consentirà, sarà bonificata, ma soprattutto stiamo lavorando per ridare la dignità che merita a questa storica passeggiata panoramica, con il rifacimento del muretto di cinta, riasfaltandola e mettendola in sicurezza anche sotto l’aspetto della fruizione trasformandola in una zona a traffico limitato”.