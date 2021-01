Cava de’ Tirreni: ospedale senza medici. L’appello a De Luca

Nella relazione non solo viene fatto un excursus sui numeri registrati dai reparti del nosocomio cavese (in termini di accessi, ricoveri e interventi) in tempo di pandemia, ma soprattutto vengono avanzate una serie di richieste nella direzione di un potenziamento, con personale dedicato, del Pronto soccorso attivo “H24” (con attivazione dell’Osservazione breve intensiva) e delle Unità operative attualmente esistenti nel presidio per le quali è stato richiesto un indirizzo specialistico di eccellenza.

«Abbiamo chiesto, inoltre, che venga attivata l’Unità operativa di Lungodegenza, come previsto dal Piano regionale – ha aggiunto l’assessore Lamberti –, un ulteriore stanziamento per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione delle aree interne ed esterne. Proporremo alla giunta regionale di far diventare il nostro ospedale sede sperimentale di un nuovo modello organizzativo territoriale a partire dal definitivo superamento delle carenze organizzative e dei conseguenti disagi alla popolazione, verificatesi nel periodo di pandemia da Covid19, e prevedendo un’organizzazione con ulteriore personale dedicato, una rete informatica adeguata per collaborare in maniera efficace ed efficiente col Dipartimento di Prevenzione al fine di svolgere una significativa azione sul territorio».