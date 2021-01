Cava de’ Tirreni, l’Avv. Alice Violino tra i migliori legali d’Italia per la rivista TopLegal

Riceviamo e pubblichiamo

Tra i migliori legali d’Italia c’è anche una giovane avvocatessa di Cava de’ Tirreni. La prestigiosa rivista TopLegal ha menzionato l’avv. Alice Volino dello Studio Legale Fraccastoro tra i 3 migliori Associate Fuoriclasse nazionali del settore Appalti, Servizi e Concessioni del 2020, poiché “supera i propri pari per capacità professionali e acutezza commerciale”.

Cresciuta a Cava de’ Tirreni, dopo aver frequentato il liceo classico Marco Galdi l’avv. Volino si trasferisce a Roma dove si laurea in Giurisprudenza nel 2009 alla Luiss Guido Carli e oggi collabora stabilmente con lo Studio Legale Fraccastoro. È specializzata in diritto amministrativo, in particolare nel settore degli appalti pubblici e delle public utilities. Ha collaborato ad alcune importanti pubblicazioni nei settori appalti pubblici, PPP, project financing.

Dal 2006 il Centro Studi TopLegal individua e fa emergere le eccellenze del panorama professionale italiano svolgendo ricerche qualitative sul mercato dei servizi legali con interviste e segnalazioni dei clienti. La classifica dei migliori professionisti del Paese considera sia l’anno di riferimento che l’esperienza e la reputazione costruita durante gli anni, valutando la qualità nel gestire le esigenze del cliente e la considerazione del mercato.