Cava de’ Tirreni: lavori al casello autostradale. Previsti disagi

Cava de’ Tirreni: lavori al casello autostradale. Avvisa i cittadini il sindaco Vincenzo Servalli, che invita ad utilizzare un percorso alternativo per evitare disagi e se si ha fretta. Ecco cosa ha scritto sul suo profilo Facebook:

“La società Autostrade comunica che stamattina dalle ore 11 alle 14 sarà in funzione un solo casello d’ingresso per lavori di manutenzione. Si prevedono disagi per gli automobilisti e si consiglia un percorso alternativo”.