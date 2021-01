Cava de’ Tirreni: la minorenne scomparsa è tornata a casa

Territoriale di Nocera Inferiore alle direttive del colonnello Rosario Di Gangi – avevano dato il via alle ricerche della minore setacciando l’intera città (e zone limitrofe), e cominciando una prima ricognizione delle immagini registrate dalle varie telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio. Pochi i dettagli trapelati, intanto, sull’accaduto ma necessari a far piombare, per mezza giornata, una coltre di preoccupazione sulla la comunità metelliana. Era, infatti, bastato un post sui social in cui si accennava all’accaduto senza particolari precisazioni sull’aspetto della ragazza a scatenare l’apprensione in città con numerosi commenti da parte di cittadini intenzionati a dare una mano anche semplicemente segnalando un eventuale avvistamento. La ragazzina era scappata da casa e in mattinata, dopo la segnalazione alle autorità competenti da parte dei genitori che al risveglio non l’avevano trovata in camera sua, erano state avviate le indagini da parte degli uomini dell’arma. Nessuna descrizione della ragazza e tanto meno segnalazioni, nel frattempo, erano state diramate. Ma a quanto pare le misure per facilitare la ricerca della quattordicenne non si sono rese necessarie e la ragazza, direttasi prima a Nocera Superiore e poi ritornata a casa nello stesso primo pomeriggio di ieri, ha chiarito la situazione con i genitori mentre i militari dell’Arma hanno potuto informare i parenti che tutto si è risolto per il meglio.