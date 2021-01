Cava de’ Tirreni. Corse in moto e schiamazzi, è allarme

Continuano ad assembrarsi in via Mafalda di Savoia e via Sorrentino, giovani e meno giovani creano scompiglio e disturbo alla pubblica quiete fino a mettere a rischio l’incolumità dei passanti infrangendo, in scooter, il codice della strada impennando a velocità sostenuta. Adolescenti nel mirino degli abitanti di via Sorrentino e via Mafalda di Savoia che continuano a denunciare la presenza molesta di ragazzi non solo irrispettosi delle vigenti normative anti-Covid, ma che arrecano continuo disturbo alla tranquillità della zona. La palla passa ora alle autorità competenti: l’amministrazione comunale del sindaco Vincenzo Servalli è già stata tirata in ballo e – al netto di quanto già disposto dal primo cittadino in passato per risolvere il problema senza riuscirvi – i residenti chiedono ora controlli più serrati. Non ha avuto gli effetti sperati, infatti, l’ordinanza che Servalli aveva emanato lo scorso novembre per vietare la permanenza di persone in via Sorrentino, via Angiporto del Castello, via Verdi, via Alighieri, via Caputo e via Mafalda di Savoia.

Il provvedimento era arrivato alla luce dei numerosi esposti che i residenti avevano fatto alle forze dell’ordine, ma dopo un breve periodo di tranquillità, il problema si è ripresentato. Stando da quanto segnalato dai chi vive in zona ogni sera, infatti, nonostante le restrizioni disposte da Regione e Governo, nell’area si sono registrati – soprattutto nel weekend continui assembramenti di giovani. «Almeno un centinaio, divisi in gruppetti», raccontano i residenti. «Continuano ad assembrarsi in maniera sconsiderata, arrecando non solo disturbo alla pubblica quiete, ma consumando anche stupefacenti e aumentando il rischio di contagi ».

Già prima dell’emergenza Covid la zona era finita più volte nel mirino delle polemiche per le gare notturne di moto, musica ad altissimo volume, alcool e consumo di stupefacenti. Un fenomeno che si ripete in molte città ma dove sono fioccate le denunce, come nei pressi del palazzetto dello sport a Battipaglia. A Cava, invece, i giovani sono padroni assoluti del centro. Tanto che i residenti di quell’area (almeno 23 famiglie) avevano presentato un esposto querela alla Polizia di Stato e ai carabinieri. A distanza di due anni – e con una crisi sanitaria in corso – i cittadini raccontano ancora oggi di numerosi avventori, anche minorenni, che fanno uso di sostanze stupefacenti che occupano suolo pubblico e privato, che fanno casino, insomma.