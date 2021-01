Cava de’ Tirreni: chiesto il rientro dei medici all’ospedale

Contestualmente lo stesso Biondino ha fatto sapere che – a fronte di un’emergenza sanitaria non ancora superata – occorrerà fin da subito avviare un reclutamento eccezionale di almeno 80 infermieri e 40 operatori socio sanitari («anche se ne servirebbero 200 infermieri e 100 operatori sanitari per andare a pieno regime» precisa Antonacchio), per dare risposta a tutti i presidi di pertinenza dell’azienda “Ruggi”. Personale, questo, necessario per avviare gli scorporamenti dei reparti allo stato uniti, riavviare i reparti con la pienezza dei posti letto previsti e rispondere alle richieste di adeguamento delle dotazioni organiche.

Nel frattempo, al Comune, si è discusso, in sede di commissione sanità, del piano programmatico stilato dall’assessore Armando Lamberti che l’amministrazione del sindaco Vincenzo Servalli farà pervenire prima in consiglio e poi alla giunta regionale nella direzione di un potenziamento e di una specializzazione sanitaria per garantire un futuro al locale presidio ospedaliero, una volta che sarà superata l’emergenza sanitaria da Covid19. Dalla riunione, presieduta dal consigliere