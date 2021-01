Caterina la Grande a Kazan. La città attraverso gli occhi dell’imperatrice

Museo Hermitage di San Pietroburgo, noi di Positanonews seguiamo quello che ci racconta, con i suoi video e i suoi post, in quanto tanta parte di storia sorrentina attraverso l’ambasciatore Maresca di Serracapriola e i tanti pittori russi , si è svolta e poi intrecciata con il mondo di russo. Anche a dar prosieguo alla recentissima prima TV dedicata a Caterina la Grande.

Il 7 novembre 2020, una grande mostra “Catherine the Great. L’età dell’oro dell’Impero russo “. Un’ampia sezione dell’esposizione è dedicata a un evento particolarmente importante per i residenti di Kazan: la visita alla città di Caterina II nel 1767.

La troupe cinematografica di Hermitage Online è partita per un viaggio sulle tracce dell’Imperatrice. La nostra guida è stata Natalya Bakhareva, ricercatrice senior presso il Dipartimento di Storia della Cultura Russa, autrice del concept e curatrice della mostra al centro dell’Hermitage – Kazan Center. Insieme a Natalya Yurievna, abbiamo visitato le principali attrazioni della città associate a Caterina la Grande, e le mostre della mostra sono diventate testimoni eloquenti della sua visita a Kazan. Ti invitiamo in questo emozionante viaggio!

Mostra “Caterina la Grande. The Golden Age of the Russian Empire “è disponibile fino al 12 aprile 2021 presso l’Hermitage – Kazan Center