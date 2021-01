Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Da lettori di Vico Equense e della Penisola sorrentina il messaggio che Positanonews riprende e riporta con solidarietà

Ed eccoci qui. Sono quasi le 5 del mattino del 1 gennaio 2021. Mi preparo a scendere da casa per dare il cambio ai miei colleghi che stanotte sono stati in una tenda a presidio della fabbrica dove abbiamo lavorato per tanti anni. Mi guardo indietro ma c’è solo il buio. Il buio di un anno iniziato male e finito peggio. Di qua’ e di là qualche granello di felicità, ma poi… addio 2020. Ti ho salutato passando la notte di san Silvestro in famiglia. Che fortuna!!! Passarlo in famiglia mentre altri sono stati in tenda. Passarlo in famiglia mostrandoti forte sereno deciso, senza preoccupazioni per le decisioni che dovrai prendere. Non vuoi togliere il sorriso dai volti di chi ti sta accanto. Non puoi toglierlo perché quel sorriso ti permette di andare avanti. Ma dentro il cuore piange. La mente è sempre più confusa mentre cerchi di capire ciò che è meglio per te, per tua moglie e per i tuoi figli. Intanto continui a combattere e non mollare per far valere i tuoi diritti, per avere il tuo lavoro. E poi ti sale un dubbio, il dubbio di dover fare una scelta…..la scelta giusta….. ma in fondo il giusto cos’è? Sarai forse tu 2021 ? Sei l’anno giusto? Intanto benvenuto nuovo anno. Auguri a tutti.