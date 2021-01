Castellammare di Stabia. Questione Meridbulloni: oggi il Gruppo Fontana dovrà confrontarsi con il Ministero dello Sviluppo economico. I sindacati chiedono perché l’azienda – in vista di una prevista riduzione di produttività fino al 35%, fornita a giustificazione della delocalizzazione dello stabilimento – non abbia chiesto prima gli ammortizzatori sociali che possono essere attivati per non smembrare le famiglie degli 81 operai (più una ventina dell’ indotto), e tentare di mantenere in Campania la produzione dei bulloni per automotive.

L’inviato di Positanonews Luigi “Gigione” Maresca è lì sul posto ad ascoltare le testimonianze degli operai. “C’è compattezza da parte di tutti gli operai”, ha spiegato Gigione. Gennaro Verdoliva, esponente dei sindacati, ha spiegato alle telecamere di Positanonews: “Stiamo aspettando risposte dal Mise. C’è stata una prima interlocuzione e adesso si attende un secondo incontro. Il Governo dovrà mettere pressione alla proprietà”.

“Dobbiamo riaprire”, è questo che chiedono gli operai.