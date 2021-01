Castellammare. Piazza Gramsci, raccolte oltre 100 firme

Castellammare di Stabia ( Napoli ) – Superate in meno di un giorno le 100 adesioni per intitolare una strada della città delle acque ad Antonio Gramsci. Tra la petizione on Line e i moduli cartacei sono diversi gli stabiesi che hanno aderito all’iniziativa promossa dal comitato promotore per i cento anni del Partito Comunista d’Italia. Dall’ex sindaco Lino Polito al consigliere Tonino Scala , dai giornalisti Matteo Cosenza , Luigi Vicinanza e Vincenzo Iurillo all’attore di cinema e teatro Giuseppe De Rosa al parroco don Michele Di Martino . Tanti gli stabiesi che hanno apposto nero su bianco il proprio nome e cognome per intitolare una strada della città a Gramsci . Nei prossimi giorni il comitato organizzatore proverà a riunirsi, nel rispetto delle norme Anti Covid , per dare concretezza alla proposta. “Insieme dobbiamo rivolgerci – spiega Davide Bozza del comitato organizzatore-a

donne, uomimi, partiti e associazioni che si riconoscono nella costituzione repubblicana nata dalla lotta antifascista.

La figura di Gramsci, la proposta di intitolargli una strada o piazza ha già trovato il favore del mondo della cultura.

Il 22 gennaio scorso è stato il 130° anno dalla nascita di Antonio Gramsci. Il 27 aprile ricorrerà il giorno della sua morte. Sarebbe più che opportuno per quella data aver presentato, istruito e concluso questo percorso popolare dapprima, politico istituzionale poi”. Per chi volesse firmare può farlo on Line sulla piattaforma “https://www.change.org/p/sind aco-gaetano-cimmino-castellamm are-di-stabia-una-piazza-in- memoria-antonio-gramsci? recruiter=false&utm_source= share_petition&utm_medium= facebook&utm_campaign=psf_ combo_share_initial&utm_term= share_petition&recruited_by_ id=2f582390-5e42-11eb-8e31-af3 c115a396b&utm_content=fht-2699 4885-it-it%3A4”.

Nei prossimi giorni invece saranno comunicati i luoghi fisici dove poter andare a firmare