Castellammare: incontro tra il sindaco e gli studenti delle superiori per la sicurezza a scuola

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino ha incontrato stamattina una delegazione di studenti delle scuole secondarie di II grado di Castellammare di Stabia, preoccupati per la ripresa imminente della didattica in presenza, a fronte della difficoltà nell’evitare assembramenti sia nelle aree di ingresso e uscita degli studenti sia nei mezzi pubblici. Il primo cittadino stabiese Gaetano Cimmino ha ricevuto gli studenti presso la sede comunale per trattare dell’argomento.

“A loro ho spiegato di aver inviato una lettera al direttore generale dell’Asl Napoli3 Sud Gennaro Sosto, al ministro della Salute Roberto Speranza e al governatore Vincenzo De Luca, per chiedere l’invio urgente dell’indice Rt del contagio a Castellammare e un aggiornamento sull’attuale numero dei positivi al Covid-19 in città, come avevamo già ripetutamente richiesto nelle scorse settimane. Tale informazione è necessaria per consentirmi, in qualità di massima Autorità Sanitaria cittadina, di valutare la disposizione di un’opportuna ordinanza, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità e la salute dei miei cittadini, con particolare riferimento alle modalità per la ripresa della didattica in presenza. Non posso permettere che i cittadini, e soprattutto la platea scolastica, siano esposti a rischi per la salute” – ha scritto il sindaco Cimmino.