Castellammare. Il sindaco abbatte le barriere della villa del calciatore Quagliarella, torna visibile il panorama del Golfo di Napoli e del Vesuvio

Castellammare di Stabia , Campania . Il sindaco abbatte le barriere della villa del calciatore Quagliarella, torna visibile il panorama del Golfo di Napoli e del Vesuvio Quagliarella perde la battaglia con il comune. Il cancello della villa del calciatore è stato demolito. Rimossa la lastra di ferro che impediva la visione del panorama sulla statale sorrentina. A commentare la fine di una lunga controversia il sindaco Cimmino che insieme alla foto pubblica un commento: “Riprendiamoci il panorama”. I pannelli erano stati installati per garantire la privacy a chi è all’interno con ospiti in piscina o intenti a fare sport. Una vicenda che ha innescato una controversia giuridica con Palazzo Farnese durata due anni. Il caso è iniziato a dicembre 2018 quando a segnalare la vicenda è stato il capogruppo di opposizione Andrea Di Martino. A quel punto l’amministrazione comunale ha sollecitato lo sportivo a provvedere alla rimozione dei divisori che coprivano il golfo. Con un’operazione della polizia municipale vennero concessi 90 giorni per la rimozione. A sbloccare la vicenda, dopo la sospensiva chiesta dal calciatore al Tar, è stata la Soprintendenza ai beni ambientali che ha negato l’autorizzazione per la recinzione in quanto preclude la vista del mare e ora al bomber non resta che demolire la recinzione.