Castellammare di Stabia. Fuga di gas durante i lavori di scavo per la fibra. Sono stati tranciati i tubi del gas; messa in sicurezza tutta l’area. Servizio di Pasquale Greco.

“Ci troviamo a Castellammare, in via Plinio Il Vecchio, di fronte la Posta centrale. Durante i lavori di perforazione e di scavo per installare la fibra ottica, sono stati tranciati i tubi del gas. Tutta la zona è stata evacuata, compresa le Poste e i negozi all’interno dell’area. I lavori sono sotto controllo. Si sta provvedendo alla riparazione del guasto“.