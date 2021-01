Castellammare di Stabia: uomo colto da un infarto, perde la vita in strada. Questa sera di lunedì 11 gennaio 2021 si è consumata una tragedia a Castellammare di Stabia: un uomo stabiese si è sentito male a due passi dalla Cassa Armonica, simbolo della città. Dopo essersi accasciato a terra intorno alle 18.00, i passanti si sono accorti di ciò che stava accadendo ed hanno immediatamente chiamato aiuto. Purtroppo, l’ambulanza arrivata in Piazza Umberto I non è stata abbastanza: per una ventina di minuti gli opertori del 118 hanno provato a rianimarlo, ma l’uomo è morto in strada, davanti al bar Spagnuolo, sotto gli occhi di una folla atterrita.

Secondo le prime testimonianze lo stabiese è stato colto da infarto.

Foto di Pasquale Greco