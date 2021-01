Castellammare di Stabia, Meridbulloni: la prima ipotesi per la nuova fabbrica. Tutti i dettagli ce li fornisce un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis a firma di Tiziano Valle. L’ultimo giorno da lavoratori Meridbulloni. Si chiude oggi la storia tra gli operai e il Gruppo Fontana, che lo scorso 18 dicembre ha deciso di chiudere baracche e burattini e dopo 50 anni portare via da Castellammare di Stabia la produzione di bulloni e viti. Solo 16 dipendenti hanno deciso di accettare il trasferimento negli stabilimenti del Nord Italia e domani raggiungeranno, a seconda della loro scelta, i siti in provincia di Monza e Torino. Altri 4 lavoratori hanno già deciso di cambiare lavoro. Mentre i 62 operai rimasti sono in attesa di essere messi sotto contratto dal Gruppo Vescovini, che aprirà un nuovo sito produttivo in Campania. Di questi 62, circa una cinquantina hanno deciso di firmare un accordo con il Gruppo Fontana che anticiperà il pagamento di nove mensilità. Mentre gli altri sono pronti a ingaggiare una battaglia giudiziaria con la vecchia società.

Chiuso un capitolo, è tempo di guardare al futuro. L’imprenditore Alessandro Vescovini ha garantito di assorbire nella nuova fabbrica tutti gli operai rimasti a Castellammare di Stabia e la road map prevede già per domani un nuovo incontro con Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Campania e Comune, finalizzato proprio a mettere nero su bianco le agevolazioni per le assunzioni. Che Vescovini abbia fretta lo si è capito dalla lettera indirizzata nei giorni scorsi alla Regione Campania, che fissa il 31 marzo come data limite per individuare l’area dove far nascere la nuova fabbrica. Una corsa contro il tempo mancano appena due mesi – che sta impegnando anche l’amministrazione comunale di Castellammare di Stabia, che ha sponsorizzato l’arrivo dell’imprenditore emiliano e ora non può rischiare, anche dal punto di vista politico, che salti l’operazione.

Tant’è vero che sul tavolo è già finita la prima ipotesi per la delocalizzazione della fabbrica. Nei giorni scorsi è stato infatti individuato un capannone dismesso in via Ripuaria a Castellammare di Stabia, che risponde alle necessità del Gruppo Vescovini, che aveva chiesto un’area di almeno diecimila metri quadri. Una soluzione che consentirebbe di spostare la produzione da via De Gasperi alla strada che costeggia il fiume Sarno e favorirebbe anche gli operai che praticamente resterebbero in città. C’è un ostacolo da superare, però. L’area della vecchia carpenteria è ora gestita da un curatore fallimentare ed è già in vendita da qualche anno. Vescovini, come già ribadito in più occasioni, non è disposto ad acquistare e sono già partite le interlocuzioni con il curatore fallimentare per verificare le condizioni attuali della struttura e l’eventuale disponibilità ad affittare. Una risposta potrebbe arrivare già nelle prossime ore, ma come detto si tratterevve solo di una delle ipotesi, sia su Castellammare di Stabia che in qualche comune limitrofo.