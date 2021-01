Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Meridbulloni: il Gruppo Vescovini pronto a rilevare lo stabilimento. Giorno importante quello di oggi per i lavoratori dell’apparato produttivo Meridbulloni di Castellammare di Stabia. “Nonostante la pioggia qua è ritornato il sereno”, ci hanno detto nel corso della diretta di Positanonews. Infatti, il gruppo Vescovini è pronto a rilevare l’apparato produttivo di Meridbulloni e ad assumere i lavoratori già entro il 1 febbraio.

Una bella notizia per gli 81 operai della MeriBulloni di Castellammare di Stabia che arriva in diretta su Positanonews con la gioia degli operai seguiti da Pasquale Greco per la prima testata della Costiera amalfitana e sorrentina dopo l’annuncio dato dal sindaco Gaetano Cimmino contattato dall’azienda nelle ultime ore. “L’interlocuzione tra me e il gruppo imprenditoriale è costante in queste ore per la tutela delle nostre maestranze qualificate, un patrimonio da non disperdere e da valorizzare con tutte le nostre forze. Noi ci siamo e ci attiveremo anche con Mise e Regione per arrivare spediti all’obiettivo e per dare risposte concrete ai lavoratori, alle loro famiglie e all’intera città”, ha detto il primo cittadino.

Il gruppo dà lavoro ad oltre 700 dipendenti tra diretti e indiretti e serve più di 2500 clienti sul mercato globale tra cui tutti i principali OEM del settore automobilistico, delle macchine movimento terra, dell’heavy duty e delle macchine industriali.

La situazione patrimoniale è molto solida, il gruppo non fa ricorso all’indebitamento ed il turnover annuo è di 235 milioni di Euro.

“Una bella notizia per gli operai e le loro famiglie, ma anche per l’azienda che si ritroverà queste professionalità entusiaste di ricominciare con grande energia”