Castellammare di Stabia, il Dottor Francesco Somma si vaccina: “Un nuovo inizio”

Castellammare di Stabia. Continua la campagna di vaccinazione che vede coinvolti medici e personale sanitario. Anche il dottor Francesco Somma si è sottoposto questa mattina al vaccino tra gioia e tanta emozione. Il dottor Somma – come riporta “Il Corrierino” – ha voluto rassicurare tutti precisando di non aver sentito alcun dolore e di stare benissimo, così come tutti i suoi colleghi che si sono già sottoposti al vaccino. E sottolinea come questo sia un nuovo inizio. Ma allo stesso tempo il dottor Somma punta l’attenzione sulla lentezza del piano vaccini: ” Da medico dico a gran voce: la Regione Campania adotti dei protocolli unici per tutto il territorio. Si faccia al più presto una road map chiara e definita per la campagna vaccinale. Su questo non ci possono essere sbavature perché tutti meritano di ripartire al più presto. Il mio pensiero va a quei colleghi che hanno perso la vita a causa del Covid. Il loro sacrificio non sia vano. Alle persone voglio dire di continuare ad essere responsabili. Avere il vaccino non vuol dire che il virus è andato via. Mascherina e distanziamento ci dovranno accompagnare ancora per un po’.”