Castellammare di Stabia, donna si toglie la vita: la Procura ha aperto un’inchiesta. Potrebbero esserci problemi di lavoro e forse qualche discussione che l’aveva scossa pesantemente dietro la decisione di una trentaduenne di togliersi la vita. Gli agenti del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia, agli ordini del primo dirigente Pietro Paolo Auriemma, hanno deciso di sequestrare il telefonino di una donna che la settimana scorsa si era data alle fiamme nel giardino della sua casa, in via Fondo d’Orto. Le ustioni, su tutto il corpo, non le avevano dato scampo nonostante il trasferimento d’urgenza prima al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia e poi al Cardarelli di Napoli.

L’inchiesta, che per ora non vede nomi iscritti nel registro degli indagati, è stata aperta a seguito di una denuncia presentata dal legale della famiglia della trentaduenne. Alcune amiche che hanno scambiato messaggi in chat con la donna fino a poche ore prima della tragedia, hanno raccontato che era molto preoccupata per il suo lavoro. La trentaduenne era dipendente di un ristorante, una delle tante attività che ha subito i danni a causa della chiusura imposta per contenere la diffusione del contagio da Covid-19.

Un problema che ha riguardato tanto i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, per via dei ritardi nel pagamento degli ammortizzatori sociali, quanto per gli stagionali che si sono ritrovati in molti casi a non poter percepire nemmeno quelli. L’obiettivo degli investigatori, adesso, è quello di provare a verificare se la trentaduenne avesse avuto qualche discussione prima di suicidarsi. Se qualcuno possa averla istigata a compiere un gesto estremo.

Una ricostruzione che comincia proprio dalle chat e dai messaggi che la trentaduenne ha inviato alle amiche e forse ad altri suoi contatti. Un’indagine appena avviata, ma che punta a verificare se ci sono responsabilità dietro la morte della donna.

Fonte Metropolis