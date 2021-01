Castellammare di Stabia: allarme bomba negli uffici delle Poste

Paura in centro a Castellammare di Stabia. Allarme bomba in un ufficio postale. Sgomberata la sede centrale di via Plinio il Vecchio: fatti uscire gli utenti dopo una telefonata anonima. Una guardia giurata ha notato un passante che urlava minacce in strada. Foto e video di Positanonews a cura di Pasquale Greco.

Chiamate le forze dell’ordine, le persone sono state fatte allontanare dall’edificio in attesa delle verifiche necessarie. Sul posto la polizia scientifica che sta attuando i controlli, prima di riaprire al pubblico. Telefonate dello stesso tipo arrivate contemporaneamente anche in altre sedi.