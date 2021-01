Castellammare : Alessandro Vescovini-resistenza meridbulloni

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Alessandro Vescovini-resistenza meridbulloni

Buongiorno a tutti.In questi giorni abbiamo fatto diversi incontri con la Regione Campania ed il Ministero per l’individuazione del sito.La collaborazione che abbiamo avuto dalle strutture è stata davvero apprezzabile e a 360 gradi. Lunedì faremo un altro incontro con il ministero dello sviluppo economico per capire come procedere con le assunzioni e quale possa essere il migliore percorso per voi.

Noi siamo pronti a partire in qualsiasi momento.

La lettera di intenti con Comune e Regione verrà siglata a breve.

Ancora pochi giorni e inizieremo questa avventura rispettando gli impegni che ci siamo presi con voi in prima persona.